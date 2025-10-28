Haberler

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunduran G.D. isimli şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası tutuklandı. Evde yapılan aramada 53 gram esrar, 18 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindiği bilgi üzerine G.D'nin evine operasyon düzenledi.

Evde 53 gram esrar, 18 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
