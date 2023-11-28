Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Didim ilçesinde 6 şüpheli şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Didim ilçesinde 6 şüpheli şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Didim ilçesinde yapılan uygulama çerçevesinde durumundan şüphelenilen 6 şahıs durduruldu. T.K., B.B., S.T., M.S., G.İ. ve K.C.Y. isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN