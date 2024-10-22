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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 4 Tutuklama

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda önceden belirlenen 5 ayrı adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde ve şüphelilere ait otomobil ve barakadaki aramalarda 102 gram kokain, 75 gram metamfetamin, muhtelif miktarda kubar esrar, sentetik hap, ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin TL ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler A.G., E.B., R.H., N.A., K.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.H., N.A., K.K. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. A.G. ve E.B. ise kullanıcı oldukları belirlenip, işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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