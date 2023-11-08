Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir hafta süresinde yapılan uyuşturucu çalışmalarında 27 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında kubar esrar ve metamfetamin bulunuyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir hafta süresinde yapılan uyuşturucu çalışmalarında 27 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 26 Ekim-02 Kasım 2023 tarihleri arasında, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda toplam 27 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yapılan işlemlerde 11,22 gram kubar esrar maddesi, 26,86 gram metamfetamin 38 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 23 şahıs serbest bırakılırken, F.B., M.N.K., N.Y. ve S.P. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı. - AYDIN