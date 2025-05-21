Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 28.05 gram kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda, evde bulunan D.A., Ö.T., R.A. ve Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen R.A. ile Y.K. tutuklanırken, D.A. ve Ö.T. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.