Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Otomobilde 105 gram metamfetamin, 224 sentetik hap ve 10 bin 35 TL ele geçirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Akbük Mahallesinde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada 105 gram metamfetamin, 224 sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 35 TL ele geçirildi. Otomobildeki K.K. ve E.D. ise gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.