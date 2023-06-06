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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli şahısların bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde şüpheli şahısların bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satan şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Akköy Mahallesi girişinde içerisinde 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 105 Gram metamfetamin, 224 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.K. ve E.D. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Aydın Didim Güncel Haberler

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