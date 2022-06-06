Didim'de Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Didim'de Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Didim'de Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, can salındaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Yunanistan Aydın Didim Güncel Haberler

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