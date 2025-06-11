Didim'de Tur Otobüsüne Saldırıda Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi

Didim'de Tur Otobüsüne Saldırıda Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir tur otobüsü şoförüne saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili 27 yaşındaki M.K. da yakalandı. Valilik, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganlara toplam 61.741 TL ceza kesildiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Aydın'ın Didim ilçesinde otobüs şoförüne saldırıp yakalanan 4 şüphelinin ardından olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.K. (27) de gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği de olaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "10 Haziran 2025 tarihinde Didim ilçemiz Akbük Mahallesi'nde trafikte yaşanan sözlü tartışma sonrasında, yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsünün önü, diğer araçta bulunan 5 şahıs tarafından kesilmiş; aracın ön camı taşla kırılmış ve tur otobüsü şoförü K.E. hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı şoförün hayati tehlikesi bulunmamakta olup, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Olay ile ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar kolluk kuvvetlerimiz tarafından derhal gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari işlemler devam etmektedir. Olayda tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 adet trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 bin TL idari para cezası kesilmiştir. Suça karışan 3 araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek Didim otoparkına çekilmiştir. Bu tür zorbalıklarla ve magandalıklarla; kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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