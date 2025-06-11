Didim'de Tur Otobüsü Saldırısında Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi

Didim'de Tur Otobüsü Saldırısında Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi
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Aydın'ın Didim ilçesinde trafikteki tartışmanın ardından bir grup tarafından tur otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hafif yaralanan otobüs sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma, konuya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde trafikteki tartışmanın ardından tur otobüsünü taşlayıp sürücüsünü yaralayanlara yönelik soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Akbük Mahallesi'nde tur otobüsünün önünün kesilip taşlanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayda tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 adet trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 lira idari para cezası kesilmiştir. Suça karışan 3 araç ise 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekilmiştir. Bu tür zorbalıklarla ve magandalıklarla, kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Akbük Mahallesi'nde dün, içinde yabancı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E. (58), henüz belirlenemeyen nedenle Akbük Mahallesi'nde trafikte otomobildeki kişilerle tartışmıştı.

Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşlamıştı.

Hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Jandarma, tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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