Didim'de Ticari Takside Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde ticari taksiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.