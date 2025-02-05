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Didim'de Tarihi Eser İçin Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Didim'de Tarihi Eser İçin Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 10 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada 2 jeneratör, yılan kamera, seyyar lamba, 3 gaz maskesi, 2 merdiven ve halat ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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