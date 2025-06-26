Didim'de Rüşvet Operasyonu: Bir Tutuklama

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Aydın'daki Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden biri tutuklandı. Soruşturma kapsamında E.Y. tutuklanırken, diğer 16 şüpheliden 11'i serbest bırakıldı.

AYDIN'daki Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden E.Y. (41) tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Didim ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde harita teknikeri olarak çalışan E.Y., bazı kişilere rüşvet karşılığında ilçedeki hangi yerlerin Hazine arazisi olduğunu konumu ile birlikte gösterdiği iddiasıyla teknik ve fiziki takibe alındı. Telefon görüşmeleri ve MASAK raporlarında E.Y.'nin şüphelilerle görüştüğü ve para transferi yaptığı belirlendi. Jandarma, önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. E.Y. ile 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Didim Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklanırken, M.S., T.Ş., M.Ş., İ.F. ve M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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