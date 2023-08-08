Didim'de Plajda Hırsızlık Yapan Şahıslar Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde plajda vatandaşların çantalarından hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu şüpheli şahıslar tespit edildi ve biri yakalandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde plajda vatandaşların çantalarından hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Akbük Mahallesi'nde plajda bir şahsa ait çanta ve içerisinde bulunan cep telefonu, kimlik kartı, kredi kartları ve nakit para ile halk plajında başka bir şahsa ait çanta ve içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındı. İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 5 adet suç kaydı bulunan N.Ö., 13 adet suç kaydı bulunan C.Ö., isimli şüpheli şahıslar oldukları tespit edildi. C.Ö. isimli şüpheli çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN