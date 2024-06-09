Üye Girişi
Haberler

Didim'de Otomobil Meyve Tezgahına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, virajı alamayan otomobilin meyve tezgahına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, virajı alamayan otomobilin meyve tezgahına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Akköy Mahallesi'nde M.D. (20) idaresindeki 28 GP 123 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarında bulunan ve Kerim (56) ile Esen Dünyagören (51) çiftinin işlettiği meyve tezgahına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Esen Dünyagören'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Kerim Dünyagören, müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil şoförü M.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Aydın Didim Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title