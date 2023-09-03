Didim'de Narkotik Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler gerçekleştirdikleri operasyon çerçevesinde H.M., H.K. ve E.T. isimli şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları aramalarda 960 gram uyuşturucu madde de ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.K. adli kontrol, H.M. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AYDIN