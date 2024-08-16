Didim'de Makilikte Yangın Çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, -AYDIN'ın Didim ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Akyeniköy Mahallesi yakınındaki makilikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.