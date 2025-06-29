Didim'de Makilik Alanda Yangın Çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel