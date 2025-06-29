Didim'de Maki Yangını: Havadan ve Karadan Müdahele Devam Ediyor

Didim'de Maki Yangını: Havadan ve Karadan Müdahele Devam Ediyor
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen maki yangınına, rüzgarın etkisiyle geniş bir alanda müdahale ediliyor. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve söndürme aracı sevk edildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde makilikte yangı çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fevzipaşa Mahallesi Akbük mevkisinde saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle maki yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme uçağı, 4 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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