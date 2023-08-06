Didim'de kaza: 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına savruldu ve içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan ve takla atan araç içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Didim ilçesi Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 AZL 89 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Bir anda yoldan çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan araziye savruldu. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilin motor bölümüne su tutan ekipler, güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN