Didim'de Kaçak Tarihi Eser Kazısına Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

Didim'de Kaçak Tarihi Eser Kazısına Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Kazıda kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kırsal Balat Mahallesi'nde 4 şüphelinin SİT alanı içerisinde kaçak tarihi eser kazısı yaptığı belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, kaçak kazı yapan O.B., A.A., E.Y. ve H.A.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 1 el dedektörü ile kazma, kürek ve hilti gibi çeşitli malzemelere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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