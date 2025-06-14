Didim'de Kaçak Tarihi Eser Kazısı Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yaparken suçüstü yakalanıp gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi'nde SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu bölgeye önceki akşam operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kaçak tarihi eser kazısı yapan A.K. (49), Y.E.Ç. (39), E.A. (54), Ü.B. (31), İ.T. (48) ve V.B.'yi (48) suçüstü yakaladı. Kazı alanı ve otomobildeki aramalarda ise muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.