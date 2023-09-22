Didim'de Kaçak Sigara Operasyonu: Elektronik Sigara ve Yasaklı Malzemeler Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik düzenlenen operasyonda; 18 adet elektronik sigara, 29 adet puro ve 60 adet cinsel gücü arttırıcı yasaklı malzeme ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik düzenlenen operasyonda; 18 adet elektronik sigara, 29 adet puro ve 60 adet cinsel gücü arttırıcı yasaklı malzeme ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara imalat ve satıcılarına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde M.M.E. isimli şüpheli şahsa ait imalathane ve işyerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda; 18 adet elektronik sigara, 29 adet puro ve 60 adet cinsel gücü artırıcı yasaklı malzeme içeren ürün geçirdi. Operasyonda şüpheli M.M.E. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN