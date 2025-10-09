Didim'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Balat Mahallesi'nde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği belirlenen 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan aramalarda; 2 yılan kamera, 1 gaz maskesi, 1 matkap ucu, 1 halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,