Didim'de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Didim'de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan ekskavatöre el konuldu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Hazine arazisinde ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Akköy Mahallesi'nde Hazine arazisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, B.A.Ç. için Hazine arazisinde, ekskavatör ve traktörle kazı yapan M.K., H.T. ve M.Ç.'yi suçüstü yakalandı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan ekskavatöre el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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