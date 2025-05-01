Didim'de İş Yerine Kurşunlama: 4 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesinde M.S'ye ait emlak ofisinin, motosikletle gelen iki kişi tarafından kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Motosikletin olası güzergahlarındaki 115 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini belirledi.

Şüpheliler E.T (30) ve Y.A. (28) ile onlara yardım ettiği iddia edilen M.F.E. (32) ve E.K. (26) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İş yerinin alacak verecek meselesi nedeniyle kurşunlandığı belirtildi.