Didim'de inşaat yasağı denetimleri sürüyor

Didim Belediyesi ekipleri, 15 Mayıs'ta başlatılan inşaat yasağına yönelik denetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kent genelinde bulunan tüm inşaat alanlarında denetimler devam ediyor.

Didim Belediyesi ekipleri, 15 Mayıs'ta başlatılan inşaat yasağına yönelik denetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde bulunan tüm inşaat alanlarında denetim çalışmaları devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Turizm sezonunun başlaması ile birlikte Didim'de geçtiğimiz ay inşaat yasağı başlatılmıştı. 15 Ekim tarihine kadar uygulanacak olan yasak kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerine ara vermeden devam ediyor" dedi.