Üye Girişi
Haberler

Didim'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Burak Gölcük'ün (28) kullandığı 41 AOR 047 plakalı hafif ticari araç, Yeşiltepe mevkisinde Harun Çabuk (41) yönetimindeki 09 D 8003 plakalı tırla çarpıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Gölcük, ekiplerce çıkartıldı.

Gölcük, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gölcük Aydın Acil Durum Hastane Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title