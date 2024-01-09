Didim'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Burak Gölcük'ün (28) kullandığı 41 AOR 047 plakalı hafif ticari araç, Yeşiltepe mevkisinde Harun Çabuk (41) yönetimindeki 09 D 8003 plakalı tırla çarpıştı.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Gölcük, ekiplerce çıkartıldı.
Gölcük, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.