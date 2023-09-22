Didim'de Gümrük Kaçağı Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi'nde bir iş yerinde sigara ve tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan denetimde 18 gümrük kaçağı elektronik sigara, 29 puro sigara ile 60 cinsel gücü artırıcı yasaklı malzeme içeren ürün ele geçirildi.

Ürünlere el koyan ekipler, M.M.E'yi gözaltına aldı.