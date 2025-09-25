Didim'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı, İki Can Kaybı

AYDIN'ın Didim ilçesinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. Olayda, Afgan uyruklu anne ve çocuğu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Hisar Mahallesi Nazilli Umut Sitesi açıklarında meydana geldi. Lastik bota ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmeni taşıyan bot, olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle battı. İhbarla bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada 7'si denizden olmak üzere 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Denizden çıkarılan Afgan uyruklu Sevita Majidi (30) ve oğlu Ahmet Nevzat Majidi (3), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 43 düzensiz göçmen, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından işlemleri yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.