Haberler

Didim'de Düzensiz Göçmen Botu Battı: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu bir anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Olumsuz hava şartları nedeniyle su alan botta, 45 göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu lastik botun, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak battığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 7'si denizde olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmeni kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Sevita Majidi (30) ve 3 yaşındaki oğlu Ahmet Nevzat Majidi'nin öldüğü belirlendi.

Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin cenazeleri Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Didim'den çıkış yaptıkları belirlendi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği son mesajı paylaştı

Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.