Didim'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm makilik alan zarar gördü.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında 70 dönüm makilik alan zarar gördü.