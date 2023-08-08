Didim'de çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda başlayan ve daha sonra ağaçlandırma yoluyla dikilen çamlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda başlayan ve daha sonra ağaçlandırma yoluyla dikilen çamlık alana sıçraya yangın kontrol altına alındı. 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.

Didim'de makilik alanda başlayan ve daha sonra bodur çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçrayan yangın uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Cumhuriyet Mahallesinin üst kısımlarında başlayan makilik yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının şiddetini arttırmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan 5 helikopter ve 3 uçak, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangının ormanlık alana sıçraması ve bölgeye karadan ulaşım zor olması sebebiyle Didim Belediyesi ile Muğla'nın Milas Belediyesi'nden gelen iş makineleri yangının hem ilerlemesini engellemek hem de arasöz ve itfaiye araçlarının bölgeye ulaşması için çalışma yaptı.

Yangın söndürme çalışmalarını Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay yerinden takip etti. İş makinelerinin bölgeye sevki sebebiyle Didim-Söke yolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

4,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden soğutma için ekipler sevk edildi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince gece boyunca soğutma çalışmalarının yapılacağını belirtti. Yangında zarar gören alanın tespit çalışmaları ise ekiplerce devam ediyor. - AYDIN