Didim'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN