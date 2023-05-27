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Didim'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Göçmen Aydın Güncel Haberler

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