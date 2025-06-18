Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancının Akbük Mahallesi'nde denize yakın alanda toplandığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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