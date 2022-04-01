Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama - Haberler

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Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla 29 göçmeni Yunan adalarına götürmeye çalıştıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 organizatörden 3'ü, tutuklandı.

DİDİM, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla 29 göçmeni Yunan adalarına götürmeye çalıştıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 organizatörden 3'ü, tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhbarı değerlendiren Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mart'ta Akyeniköy Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 29 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri, insan kaçakçılığı organizatörlerinin kullanıldığı belirlenen 2 otomobil ve taksiyi tespit etti. İnsan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüpheliler, bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen jandarma, araçların sürücüleri H.K. (26), Y.C. (29), İ.Y. (29) ile L.G.'yi (29) ev ve araçlarına düzenlenen operasyonla 29 Mart'ta yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. L.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3'ü de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama

Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Jandarma, Aydın, Yunan, Didim, Güncel, Haberler

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