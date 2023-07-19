Didim Belediyesi Uslu Sitesi Sahili'nde Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fevzi Paşa mahallesindeki Uslu Sitesi Sahili'nde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çerçevesinde ilçedeki tüm sahillerde araştırma ve raporlama çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede yazın yerli tatilciler ve yazlıkçıların en çok tercih ettiği plaj olan Fevzi Paşa mahallesindeki Uslu Sitesi Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Plaj ve plajın arka kısmındaki ağaçlık alanda başta sigara, naylon çöp ve poşet olmak üzere çeşitli malzemeler ekiplerce toplanıldı. Temizlik çalışması esnasında çevrenin temiz tutulması ve çevre bilinci noktasında tatilciler bilgiler verildi. - AYDIN