Didim Belediyesi, Öğrencilere Çevre Duyarlılığı Aşılamak İçin Etkinlik Düzenledi

Didim Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilçedeki öğrencilere çevre duyarlılığı aşılamak için çöp ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu öğrencileri, belediye personelleri ve gönüllü personelleri ile birlikte kıyı temizliği ve dalgıçlar yardımı ile deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalıştıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 'Çocuklarımız ile birlikte etkinlerimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi, doğamızı temiz tutmak, gelecek nesillere güzel ve sağlıklı bir çevre bırakmak için farkındalık etkinliklerine devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla ilçedeki öğrencilere çevre duyarlığı aşılamak için çöp ve atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu öğrencileri, belediye personelleri ve gönüllü personelleri ile birlikte kıyı temizliği ve dalgıçlar yardımı ile deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. 50'e yakın öğrenci, belediye personelleri ve gönüllüler tarafından Akbük Sahil ve Akbük Liman'da bulunan çöp ve atıklar temizlenerek ortadan kaldırıldı. Etkinliğin ardından Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllüler, öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalıştıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Çevremizi temiz tutmak ve evlatlarımıza güzel bir doğa bırakmak amacıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Didim Belediyesi olarak, çevre duyarlılığı konusunda çocuklarımıza gereken eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız ile birlikte etkinlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN