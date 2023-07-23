Didim Belediyesi KPSS'ye ücretsiz ulaşım desteği sağladı

Didim Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği sağladı. Sınava Didim'den katılacak olan vatandaşlar için belediye tarafından ücretsiz otobüs kaldırıldı.

Didim Belediyesi Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) girecek vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl 23 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınava Didim'den katılacak vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Didim Belediyesi tarafından, belediye önünden saat 07.00'de ücretsiz otobüs kaldırıldı. KPSS'ye Didim'den katılan vatandaşlar için araç kaldırılması talimatını veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tüm adaylara başarılar diledi. - AYDIN