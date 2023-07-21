Didim Belediyesi KPSS'ye katılacak vatandaşlar için ücretsiz otobüs kaldıracak

Didim Belediyesi, Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS'ye katılacak vatandaşlar için ücretsiz otobüs hizmeti sağlayacak. Araçlar, Didim Belediyesi önünden saat 07.00'de hareket edecek. Kayıt yaptırmak için belediyenin halk masasından ya da 444 81 09 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Didim Belediyesi Pazar günü KPSS'ye katılacak olan vatandaşlar için ücretsiz olarak otobüs kaldıracak.

Bu yıl (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavı 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Didim'den sınava katılacak vatandaşlar için Didim Belediyesi pazar günü saat 07.00'de Didim Belediyesi önünden araç kaldıracak. Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından bilgilendirmede bulunan Didim Belediyesi "KPSS'ye girecek vatandaşlarımız için 23 Temmuz Pazar günü saat 07.00'de Didim Belediyesi önünden araç kaldırılacaktır. Belediyemiz halk masasından ya da 444 81 09 'u arayarak kayıt yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN