Didim Belediyesi 'En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri' ödülüne layık görüldü

Didim Belediyesi, Mavi Bayrak Programı çerçevesinde düzenlediği çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleriyle plaj kategorisinde ödül aldı. En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri ödülü, 2023 yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde takdim edilecek.

Didim Belediyesi, bilinçli ve sorumlu bir çevre duyarlılığı kazandırma konusunda düzenlediği etkinliklerle 2022 yılında 'En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri' ödülüne layık görüldü.

2022 yılında Mavi Bayrak Programı çerçevesinde yapılan çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında Didim Belediyesi, plaj kategorisinde ödül alan 6 belediyeden biri oldu.

Mavi Bayrak Ödülü'nün korunması, bulunduğu bölgede çevre bilincinin artırılması, çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde aktarılması amacıyla Didim Belediyesi tarafından 2022 yılında düzenlenen çevre etkinlikleri, TÜRÇEV'in koordine ettiği Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri jürisi tarafından plaj kategorisinde ödüle layık görüldü.

Çevre konusunda her zaman duyarlı olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Doğası, tarihi ve temiz havası ile ülkemizin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim'imizi marka bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Çevremizi her zaman temiz tutarak gelecek nesillere güzel bir kent bırakacağız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri ödülü, 2023 yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde takdim edilecek.