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Didim Belediyesi Akbük Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Didim Belediyesi Akbük Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Güncel Haberler

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Akbük Mahallesi 5661 sokakta yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program dahilinde yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımızın daha modern ve estetik bir kentte yaşamaları için çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" dedi.

Didim Belediyesi, Akbük Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Akbük Mahallesi 5661 sokakta yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program dahilinde yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımızın daha modern ve estetik bir kentte yaşamaları için çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Didim Belediyesi Güncel Haberler

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