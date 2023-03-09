Didim açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı????? Güncel Haberler ??????? Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. ??????? Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. ???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında iki can salı içerisinde düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmeni kurtardı.??????? Yabancı uyruklular, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Aydın Güncel Haberler

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