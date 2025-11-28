Didem Özel, Selvi Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı için Ankara'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel'in, bir süredir hastanede tedavi gören CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı için Ankara'ya geldi. Alınan bilgilere göre Didem Özel, bir süredir hastanede tedavi gören CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Didem Özel'in yarın genel başkanlık seçiminin yapılacağı 39'uncu Olağan Kurultaya katılması bekleniyor.