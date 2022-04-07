Dicle Üniversitesi Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Yıldız Kadınlar Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu.

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da üniversiteler arası düzenlenen bölge yarışmasına katılan Gençlik Spor Kulübü Yıldız Kadınlar Voleybol Takımı, rakiplerini yenerek bölge şampiyonu oldu.

Batman, Mardin ve Şanlıurfa takımlarını 3-0 mağlup eden Diyarbakır ekibi, 15-17 Nisan'da Adıyaman'da yapılacak yarı finallere katılma hakkı kazandı.

Takım, Türkiye yarı finallerinde Adana, Mersin ve Van ile karşılaşacak.