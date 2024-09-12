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Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni Düzenlendi

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temel atma töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, hastanenin modern ve donanımlı olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni düzenlendi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Veteriner Fakültesi kampüs alanındaki törende, hayvan sağlığının korunmasının sadece hayvanların değil, aynı zamanda insanların sağlığını da etkilediğini söyledi.

Her geçen gün artan bir ihtiyaç olan modern ve donanımlı hayvan hastanesinin eğitim ve sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Eronat, bu nedenle yapımına başlanacak hastanenin çok büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Hastanenin sadece öğrenciler için eğitim merkezi olmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgedeki hayvan sahipleri için de büyük bir hizmet noktası olacağını anlatan Eronat, şunları kaydetti:

"Modern teknolojilerle donatılmış, geniş ve işlevsel bir hastane binası hasta hayvanların iyi şekilde tedavi edilmesine olanak tanıyacak, veterinerlik bilimleri araştırmalarına ev sahipliği yapacaktır. Burada sadece bir bina inşa etmiyoruz, aynı zamanda geleceğe olan yatırımımızı ve hayvan sağlığına verdiğimiz önemi de somutlaştırıyoruz. Sadece akademik başarıları hedeflemiyoruz, aynı zamanda bu başarıların toplum ve doğa için somut faydalara dönüşmesini arzuluyoruz."

Eronat, 5 bin metrekare oturum alanına sahip hastanenin 2025'te bitirilmesini planladıklarını, proje tutarının 195 milyon lira olduğunu ifade ederek, içinde 12 muayenehane, 8 ameliyathane, 2 laboratuvar, 2 röntgen ve otopsi birimi, doğumhane ve acil servis, 200 kişilik öğrenci uygulama amfisi ile seminer odasının bulunacağını aktardı.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de hastanenin akademik çalışmanın, eğitim öğretim hizmetinin ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesinde önemli hizmet vereceğini vurguladı.

Modern şekilde inşa edilecek hastanenin bir an önce hizmete alınmasını istediklerini dile getiren Eker, "İlimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Daha sonra hastanenin temeli atıldı.

Törene, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik de katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Dicle Üniversitesi Hastane Eğitim Güncel Rektör

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