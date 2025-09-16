Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 Eğitim Dönemi İçin Tanışma Etkinliği

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için "Tanışma ve Hoş Geldiniz" etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Tıp Fakültesi'nin geleneksel hale getirdiği bu buluşma, hem öğrencilerin fakülteye uyumunu kolaylaştırmayı hem de akademik kadro ile öğrenciler arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedefliyor.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Eronat, şunları kaydetti:

"Dicle Üniversitesi, yarım asrı aşkın köklü geçmişiyle bölgenin en önemli eğitim ve sağlık kurumlarından biridir. Sizler, geleceğin hekimleri olarak bu mirası daha da ileriye taşıyacaksınız. Azim, gayret ve ilim aşkıyla çıktığınız bu yolculukta bizler her zaman yanınızda olacağız"

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da katıldı.