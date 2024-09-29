Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarına Şiddet Kınandı

Genç Sağlık Sendikası Üniversite Çalışanları Komisyon Başkanı Ahmet Böçkün, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bazı sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darbedilmesini kınadı.

Böçkün, yaptığı yazılı açıklamada, sabah 05.30 sıralarında DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde yaklaşık 8 aydan bu yana tedavi gören hastanın vefat etmesi üzerine hasta yakınlarının 2 hemşire, 1 temizlik personeli ve 1 güvenlik görevlisini darbettiğini belirtti.

Büyük hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarının bir de şiddet olaylarıyla karşılaştığını, bu endişe ile görevlerini sürdürdüğünü ifade eden Böçkün, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının son bulması için cezaların caydırıcı olmasını istediklerini kaydetti.