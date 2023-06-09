Dicle Üniversitesi rektörlük binasının yıkım çalışmaları başladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen iller arasından yer alan Diyarbakır'da, taşıyıcı kolonlarında oluşan hasar nedeniyle 19 Şubat'ta boşaltılan Dicle Üniversitesi rektörlük binasının yıkım çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada da hasar meydana geldi. Hasar alan binalar arasında yer alan 5 katlı ve 49 yıllık Dicle Üniversitesi rektörlük binasında yapılan incelemede taşıyıcı kolonlarında hasar tespit edildi. 19 Şubat'ta boşaltılan binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmalarının 2 haftada tamamlanması planlanırken, üniversite yönetimi ise kampüs içerisinde bulunan öğrenci merkezlerinde faaliyetini sürdürüyor. (DHA)