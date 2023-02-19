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Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı

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Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı Deprem Dicle Üniversitesi rektörlük binasında hasar oluşturdu Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası hasar tespit edilmesi nedeniyle boşaltıldı.

Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı

Deprem Dicle Üniversitesi rektörlük binasında hasar oluşturdu

DİYARBAKIR - Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası hasar tespit edilmesi nedeniyle boşaltıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası da depremden nasibini aldı. Binada incelemelerin ardından bazı noktalarda hasar tespit edilmesi nedeniyle tedbiren boşaltıldı. Üniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binası çok kötü durumda olmadığı, bazı kolonlar hasar gördüğünü söyledi. Tedbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını belirten Dr. Bedirhanoğlu, "Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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